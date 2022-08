Anche in Umbria arrivano le Big Bench, le grandi panchine ideate dall'artista Crhis Bangle che sono divenute un oggetto cult nei social con i selfie e non solo. Sono 289 nel mondo e gran parte in Italia. Massimo Angleetti è andato a vedere quella installata a Colle Umberto e ha intervistato l'imprenditrice Chiara Carini.