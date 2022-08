Troppi rifiuti e poca differenziata

Pubblicati da Arpa Umbria e dalla Regione i dati sulla produzione di rifiuti urbani e sulla raccolta differenziata: ogni cittadino produce in media 515 kg di rifiuti l'anno ma nella valle umbra sud e in Valnerina va molto peggio. Legambiente punta il dito contro la Valle Umbra Servizi, responsabile della gestione dei rifiuti in quei territori.

guarda il servizio di Massimo Angeletti