Prove di rilasci dall'invaso della diga del Chiascio

Prosegue la nostra ricognizione sul territorio per verificare lo stato delle risorse idriche in questo periodo di estrema siccità. Siamo andati a Valfabbrica per seguire la situazione della diga sul Chiascio, polmone idrico dell'Umbria settentrionale, entrato in funzione dopo lavori durati cinquant'anni. Nel servizio di Massimo Angeletti il punto della situazione con Franco Anastasi - ex comandante Polizia di Valfabbrica - e Francesco Nazzareni, storico.