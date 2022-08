Assisi aspetta il Papa

La chiamata è arrivata tre anni fa, quando il Papa ha rivolto ai giovani un invito: lavorare per creare un'economia più giusta e sostenibile. Ora, dopo una pandemia e un lungo e paziente lavoro, il momento è arrivato: il Papa incontrerà ad Assisi gli oltre mille giovani che partecipano a Economy of Francesco, per fare un "patto" per cambiare l'attuale economia e dare un'anima all'economia di domani. Sull'esempio di San Francesco, una scelta di povertà da cui scaturì anche una visione dell'economia che può dare speranza al nostro domani. Giovani provenienti da tutto il mondo saranno nella città serafica per tre giorni, con dodici villaggi diffusi, ognuno specializzato in un tema. Tanti i nomi conosciuti che arriveranno per l'occasione; per citarne uno, la giovane attivista thailandese Ralyn Satidtanasarn, che combatte per un mondo libero dalla plastica. Papa Francesco sarà ad Assisi al teatro Lyrick al mattino.