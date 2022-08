Una festa etrusca

Come scrivevano il proprio nome gli estruschi? Come si crea e decora un vaso? Oppure, da quali sostanze derivano i colori per dipingere? A queste e altre domande hanno risposto i laboratori didattici della Festa Etrusca, un evento itinerante che coinvolge alcuni dei musei di riferimento sull'antica Etruria.

La prima tappa è stata proprio l'Umbria, con il suo Museo archeologico nazionale. I più piccoli sono stati coinvolti in rievocazioni con i costumi d'epoca, e dimostrazioni. Ma la riscoperta delle radici storiche si intreccia anche con il digitale e le nuove tecnologie: l'evento itinerante è stato ideato e finanziato da un'impresa che lavora nei videogames.

Nel servizio di Valentina Antonelli le interviste a Maria Angela Turchetti, direttore del Museo Archeologico Naz. Umbria e a Maurizio Amoroso, Presidente Entertainment Game Apps.