Giardini privati nascosti tra le mura medievali, una piazza, perfino una cava di pietre. Sono questi i luoghi di Assisi in cui si muovono gli scrittori del laboratorio Onironautici urbani. Carta e penna, oppure al pc, si lasciano guidare dal regista e drammaturgo Samuele Chiovoloni in un viaggio dove sono gli spazi della città a ispirare la scrittura. Sei serate per produrre parole che non resteranno su carta, ma si trasformeranno in performance, il prossimo 6 settembre alla Rocca Minore di Assisi.



Il laboratorio e lo spettacolo sono parte del progetto Ogni angolo ogni pietra, itinerario artistico in tre giorni - 6/7/8 settembre, ideato e organizzato dal Piccolo Teatro degli Instabili. Ci saranno danzatori, narratori e musicisti, e una mostra a cielo aperto lungo le scalinate di Assisi, La città dei sogni, ispirata all'opera collettiva ideata dal pittore Claudio Carli dopo il terremoto del '97. Verranno istallate opere pittoriche e manufatti sul tema del sogno, da realizzare anche in un laboratorio collettivo aperto e gratuito, l'uno e 2 settembre, alla ex Pinacoteca di piazza del comune.