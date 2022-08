Emergenza cinghiali a San Gemini

Distruggono i campi sportivi. Non si fermano nemmeno davanti alle reti elettrosaldate. i cuccioli riescono a passare attraverso le maglie larghe 20 cm, gli adulti scavano sotto e invadono i campi di gioco, anche di giorno durante gli allenamenti. La soluzione potrebbe essere una speciale recinzione elettrificata, come si usa in agricoltura.

di Antonio Barillari