Maltempo, a Miranda crolla un muro di contenimento

Il maltempo che ha colpito molte zone dell'Umbria nel fine settimana, ha causato un grave danno a Miranda, frazione di Terni. Il muro di contenimento del terrapieno di un'abitazione privata ha ceduto, con l'acqua che si è riversata copiosa sulle scale esterne. Nessun pericolo per le fondamenta della casa, costruita sopra la roccia. I due anziani proprietari di casa sono stati evacuati, ospitati in casa dei figli. Vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza l'area.