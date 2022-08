Perugia, è vigilia di debutto

Vigilia del debutto del campionato di serie B per il Perugia partito alla volta di Palermo. "Era ora di iniziare questo campionato dopo

tanta attesa - ha detto l'allenatore degli umbri -, siamo fiduciosi perché abbiamo fatto passi in avanti rispetto alla gara

di Coppa Italia a Cagliari, visto che siamo migliorati nella condizione e abbiamo recuperato Angella, oltre a Curado che in

Sardegna era squalificato. Il quadro generale è migliorato. Non pensiamo agli altri, ma pensiamo a noi stessi, mi interessa che

diventiamo squadra, con la nostra identità di gioco.

Il servizio di Andrea Rossini