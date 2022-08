Le parole di Ron

Ha cantato e raccontato i successi che hanno segnato 50 anni di carriera e molte tra le più belle pagine della storia musicale italiana. Sul palco in piazza San Benedetto Ron, all'anagrafe Rosalino Cellamare, ha portato le note e le emozioni del suo tour "Non abbiamo bisogno di parole", evento principale dell'estate nursina 2022. Il cantautore regala al pubblico brani iconici come 'Una Città per cantare', "Vorrei incontrarti fra cent'anni", il successo - cantato in coppia con Tosca con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1996, "Le foglie e il vento". Non è mancato l'omaggio a Lucio Dalla, conosciuto quando Ron era ancora minorenne, negli studi di una casa discografica. Un rapporto che continuerà e condurrà i due a collaborare più volte e a scrivere insieme brani indimenticabili come Piazza Grande.

di Giulia Bianconi