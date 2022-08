Raddoppia il costo del pellet. Aumenti alle stelle anche per quello della legna da ardere

In Umbria in pochi mesi i prezzi della legna da ardere sono fortemente aumentati, come nel resto del Paese. Quelli del pellet sono addirittura raddoppiati. Anche in questo ambito la guerra in Ucraina ha avuto ripercussioni pesanti. Antonello Brughini ha raccolto le testimonianze di due imprenditori, Ferndando Passeri e Massimiliano Bocci.