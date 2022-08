Città di Castello si prepara al Ferragosto

Città di Castello si prepara a un Ferragosto ricco di eventi, grazie anche a una serie di appuntamenti chiamati “L’estate in città”. I commercianti confermano che la città in questo mese di agosto è viva. Anche se il turismo rimane in prevalenza mordi e fuggi.

Il servizio di Alessandro Catanzaro con l'intervista a Gianni Chiasserini del Comune tifernate