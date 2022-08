Lo sportello al servizio dei cittadini

Non è un semplice sportello del consumatore, ma una realtà unica nel suo genere, che vorrebbe fare da apripista ad esperienze simili. Si chiama sportello AIA, ed ha aperto a Gualdo Tadino, nella sede municipale, grazie alla collaborazione tra Federconsumatori, il Comune, e alcune realtà del territorio, con molte altre che sono in via di adesione. A fianco di ciò, c'è anche l'assistenza ai cittadini vittime di truffe, come Arben. In più, è in atto un'indagine conoscitiva per capire se ci sono bisogni particolari e ulteriori da parte dei cittadini, attrezzandosi di conseguenza.

Nel servizio, l'intervista ad Alessandro Petruzzi, presidente di Federconsumatori Perugia.