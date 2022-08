Una tempesta di fulmini ieri sera ha interessato parte della nostra regione. L'incontro della massa di aria fredda temporalesca in arrivo per la perturbazione atlantica con la preesistente aria calda ha causato un'intensa attività elettrica. Si è trattato di fulmini detti nube-nube, per la maggior parte non si scaricano cioè a terra. Anche per questo possono raggiungere decine di chilometri di estensione e sono visibili da molto lontano.