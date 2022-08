Carenza dei medici di base: è allarme

Pazienti in cerca di dottori e medici di famiglia in affanno che gestiscono fino a 2000 persone oltre ad un carico di lavoro che è anche burocratico. La carenza dei dottori di base in Umbria è ormai è emergenza e in questo periodo di ferie rischia di esplodere. Un allarme lanciato dalla federazione dei medici di medicina generale.

Nel servizio di Simona Giampaoli l'intervista a Leandro Pesca, segretario provinciale FIMMG