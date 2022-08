La storia di Moreno che ha creato un rifugio dove poter tornare a volare

Ovunque i colori dell'arcobaleno e un cancello senza chiave né lucchetto. Al Poggio degli Aquiloni tutti possono entrare e trovare accoglienza. Stretti in un abbraccio che diventa quello di una famiglia che ridà speranza quando non c'è più. Simona Giampoli ha intervistato Moreno Vertilli che in un casale immerso nella campagna a mezz'ora dal centro di Perugia ha creato un rifugio per il corpo e lo spirito.