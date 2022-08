La sanità a Ferragosto

Appare come una potente spada di Damocle sul Ferragosto. Mancano i medici e le ripercussioni si fanno sentire sui servizi che nel giorno dell'Assunta saranno tagliati. Le Uca, le Unità di continuità assistenziale, di Ponte San Giovanni e di Madonna Alta non saranno operative. Un servizio fondamentale quelle delle Uca, figlie delle Usca operative nel periodo di emergenza Covid, che ha il compito di supportare e prendere in carico i pazienti e seguirli passo passo per tutta la durata della positività.

Per un giorno saranno chiusi anche i punti vaccinali in tutta l'Umbria. Finora sono state somministrate quasi 40.000 quarte dosi di vaccino, pari al 13% della popolazione vaccinabile. Rispetto alla settimana scorsa c'è stato un aumento di 4000 vaccinati ma non basta, la quarta dose aiuta a prevenire la malattia e la media regionale si attesta sotto quella nazionale. L'Umbria è tra le 6 regioni fanalino di coda tuttavia le agende per tutto agosto sono aperte: è possibile prenotarsi nei punti di somministrazione oltre al portale regionale e all'apposita App.



A Foligno in carico all'Uca del distretto ci sono 42 positivi che vengono seguiti e monitorati anche quotidianamente. 5 dottori e un servizio attivo ogni giorno, in questo caso Ferragosto compreso.

Nel servizio di Simona Giampaoli l'intervista a Federico Zepponi medico Uca di Foligno.