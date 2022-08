Cartiere a rischio chiusura, manca il metano

A fine settembre la Cartiere di Trevi potrebbero bloccare la produzione a causa delle molteplici difficoltà che in questa fase sta affrontando il settore. Innanzitutto c'è il problema della fornitura di gas metano e dei contratti con i gestori che non si riescono a chiudere. le bollette energetiche sono lievita facendo aumentare a dismisura i costi di produzione. Per quanto riguarda gli approvvigionamenti la raccolta differenziata è in calo, così come sono in calo gli ordinativi e i consumi di carta. Per tutte queste ragione alle Cartiere di Trevi si sono dati tempo fino a metà settembre per decidere se bloccare la produzione o tentare di andare avanti.

Nel servizio l'intervista all'amministratore delegato Franco Graziosi.

di Simona Giampaoli