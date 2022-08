Le UCA sempre al lavoro

Uca, figlie delle Usca che erano attive durante l'emergenza Covid, supportano e prendono in carico pazienti positivi e li seguono passo passo per tutta la durata della positività.

Attualmente l'Uca di Foligno ha in carico 42 positivi che vengono seguiti e monitorati anche quotidianamente.

Fino a ieri, 13 agosto, erano 36 i pazienti visitati dal personale Uca, 23 le ecografie e 2 le persone ricoverate in ospedale. A febbraio 2021 con l'ondata che ha travolto l'Umbria 930 le persone visitate, 73 ricoveri e oltre 2000 i consulti al telefono.

Nel servizio di Simona Giampaoli l'intervista al dottor Federico Zepponi che presta servizio dall'aprile del 2020, prima nelle USCA e ora nelle UCA