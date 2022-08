Le note della banda musicale della Polizia di Stato

Ad interpretare l'Ave Maria, riarrangiata dal Maestro Maurizio Billi, è frate Alessandro Giacomo Brustenghi; splendida voce da tenore, che ha regalato anche un travolgente “Torna a Surriento”. Sono stati i due fuoriprogramma dell'intenso e piacevole concerto della Banda musicale della Polizia di Stato organizzata dalla Questura di Perugia e dalla Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola in occasione della Festa del Perdono 2022. La serata ha spaziato dalle arie delle grandi opere come il Nabucco e l'Aida di Verdi, al jazz con un tributo a Duke Ellington Non poteva inoltre mancare l'omaggio al grande maestro Ennio Morricone che aveva giudicato la banda musicale della polizia di stato con la miglior orchestra a fiati a livello internazionale. Insomma un grande omaggio attraverso la musica per ribadire la vicinanza delle forze dell'ordine, di tutte le sue donne e i suoi uomini ai cittadini anche attraverso queste occasioni