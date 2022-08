Città di castello invasa dai personaggi Disney

C'erano tutti i personaggi Disney per le vie e il centro storico di città di Castello. Topolino e Minnie, Pluto, Cenerentola, la Bella e la Bestia, anche Geppetto e Pinocchio.Trenta figuranti hanno hanno fatto divertire genitori e figli in compagnia di principi e principesse, maghi e streghe con le colonne sonore delle più belle storie di Walt Disney. Ad animare la serata anche il ventriloquo tifernate Andrea Radicchi. Un appuntamento originale, promosso dal consorzio Pro Centro, nell'ambito di estate in città. Un rapporto storico di Città di Castello con il mondo Disney: una storia di Topolino era stata dedicata ai 500 anni di Raffaello.

Il servizio di Luca Ginetto.