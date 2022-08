Il racconto di Petra Magoni

Un viaggio tra le emozioni, libero dalle etichette dei generi e libero dal tempo. E' questo il concerto-racconto di Petra Magoni, impegnata in un tour con la liutista vicentina Ilaria Fantin. Una coppia consolidata nel tempo grazie alle collaborazioni teatrali, che a quattro mani ha inciso anche un disco, "All of us", con i pezzi più significativi per entrambe. La voce narrante della Magoni accompagna il pubblico attraverso un repertorio che spazia da Sinéad O'Connor a Fabrizio De André, da Domenico Modugno ai Deep Purple. Musica rock, popolare, classica e leggera tenute assieme dal suono dell'arciliuto che si fonde con il timbro unico della cantante. Eleganza e versatilità per una sinergia perfetta.

guarda il servizio di Elisa Marioni