La difficile estate nelle carceri italiane

Ha scelto il carcere di Terni, il provveditore dell'amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria, per una visita nel giorno di Ferragosto. Una data non casuale, quella scelta dal Dap. E' l'estate, infatti, il momento più critico per gli istituti penitenziari, specialmente in questo 2022 reso ancora più difficile dall'incremento dei suicidi. D'Andria è stato accolto nella casa circondariale di Sabbione dal direttore, Luca Sardella. Anche a Terni il problema del sovraffollamento si fa sentire: attualmente qui sono recluse 516 persone, ma la capienza indicata è di 416 posti regolari. Un suicidio nel primo semestre dell'anno, due le operazioni che hanno scoperto l'introduzione di cellulari e droga, mentre l'ultimo grave episodio di violenza si è verificato a fine maggio, quando un uomo si è opposto a un trasferimento e ha aggredito cinque agenti. Tutto questo mentre il personale è sotto organico: 204 i poliziotti penitenziari in servizio per una pianta organica di 241 unità. Il provveditorato, assicura D'Andria, sta cercando di dare risposte al disagio. Prima di tutto mettendo mano alla carenza di direttori nel distretto umbro-toscano. Nel servizio l'intervista a Pierpaolo D'Andria.

di Elisa Marioni



Nel distretto toscano-umbro, ha detto, mancano 5 direttori, che a settembre verranno assunti per colmare il vuoto. Dopo l'estate arriveranno anche 200 educatori, in tutta Italia, per rafforzare i progetti di reinserimento dei detenuti