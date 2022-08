Genio dell'informatica

A 18 anni ha già creato un'app per rendere domotica la casa in cui vive con i genitori, a Foligno. Ruben Eugeni, classe 2004, una passione smisurata per l'informatica, si è diplomato con 100 un anno prima del previsto all'itt “Leonardo Da Vinci”. Ora si sente pronto per il mondo del lavoro e progetta un sistema che studia l'andamento dei mercati finanziari. Ma i professori sognano per lui un futuro da ricercatore.

Servizio di Elisa Marioni