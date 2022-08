Le previsioni del tempo per il fine settimana

Infiltrazioni di aria più fresca ed umida in quota in arrivo da nord-ovest, stanno per riportare condizioni favorevoli all’instabilità atmosferica anche sull’Umbria. Instabilità che tenderà ad essere più diffusa domani e più localizzata lungo la fascia appenninica domenica. Venerdì una mattinata di bel tempo, con nubi in aumento nelle ore centrali della giornata e occasionali fenomeni isolati nel pomeriggio, specie sul settore appenninico. Le temperature massime aumenteranno leggermente con venti deboli settentrionali. Sabato, inizierà con un cielo poco nuvoloso, con nubi cumuliformi in aumento già al mattino a partire dall’Umbria settentrionale e dai settori montuosi ed appenninici, con fenomeni anche carattere di rovescio o di temporale, in probabile estensione, a carattere sparso, al resto della regione nel pomeriggio. Tendenza a miglioramento in serata. Le temperature minime aumenteranno, mentre le massime diminuiranno leggermente, con venti sud occidentali deboli o moderati. Domenica possibili fenomeni nel pomeriggio, soprattutto sui settori orientali ed appenninici. Fenomeni ancora possibili ma meno probabili altrove. Le temperature massime diminuiranno con venti deboli o moderati dai quadranti occidentali.