Via alla presentazione delle liste

Dalle 8 di stamattina, con scadenza dei termini fissata per le 20 di domani, le forze politiche sono chiamate a presentare alla corte d'appello di Perugia le liste dei candidati per le elezioni. Un passaggio chiave in vista del voto del 25 settembre.

Si conosceranno quindi tutti i nomi degli aspiranti deputati e senatori tra i quali gli elettori dovranno scegliere i parlamentari che rappresenteranno l'Umbria nella prossima legislatura, nove rispetto ai sedici attuali.

Tre parlamentari saranno eletti nei collegi uninominali con sistema maggioritario. I due collegi per la camera sono ricavati con una divisione territoriale praticamente per province. Collegio unico regionale, invece, per il senato. In questo caso si presentano candidati di coalizione.

Altri sei parlamentari (quattro deputati e due senatori) saranno invece eletti con sistema proporzionale: ogni partito presenterà proprie liste. Entro il 26 agosto verranno nominati i presidenti di seggio, fra il 31 agosto e il 5 settembre gli scrutatori.