Assisi punta sul pugilato con i fondi PNRR

Una radicale riorganizzazione degli spazi dell'area ex Montedison, che punta a diventare un fulcro della vita sociale di Assisi.

4 milioni di euro sono stati ufficialmente assegnati, tramite il bando sport e inclusione, finanziato dal PNRR.

La novità principale è rappresentata dallo spostamento del centro federale e del museo del pugilato nel vicino palaeventi, liberando così spazi per l'ampliamento della piscina comunale coperta che sarà completamente riqualificata. Il progetto, elaborato negli scorsi anni dal Comune con un masterplan, prevede la realizzazione di una grande galleria per collegare gli stabili e impatta su un'area di quasi 130mila metri quadrati.

Nel servizio di Riccardo Milletti le voci di Franco Falcinelli, presidente onorario EUBC, e dell'ingegnere Alessio Burini