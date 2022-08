Tornano gli autobus da Perugia Ponte San Giovanni a Città di Castello

Pendolari e viaggiatori della linea ex fcu che collega Perugia Ponte san Giovanni a Città di Castello dal 22 agosto fino al 9 settembre dovranno tornare a utilizzare gli autobus. Sono infatti in programma diversi interventi da parte di RFi, rete ferroviaria italiana, per manutenzione e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie. Per consentire la piena operatività dei cantieri la circolazione ferroviaria deve necessariamente essere interrotta. E tutti i treni saranno sostituiti da pullman.