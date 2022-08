La mensa di tutti

Quando la mensa della Caritas diventa l'unico rifugio, l'unico modo per farcela. Perugia, villaggio della carità sorella Provvidenza di Via Cortonese. Sono riprese le attività dopo la pausa di Ferragosto per permettere lo svolgimento di alcuni lavori. Vivere insieme nel bisogno, italiani e stranieri.

dal 30 aprile a oggi 8000 pasti serviti. Qui hanno trovato accoglienza anche i profughi dell'Ucraina.

Nel servizio di Giulia Monaldi anche l'intervista a don Marco Briziarelli direttore della Caritas diocesana.