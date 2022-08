Le ambizioni della Ternana

Una vigilia carica di aspettative, non solo in riferimento alla sfida di Coppa Italia, questa sera alle 21 in gara secca sul neutro di Ferrara contro la Cremonese, ma più in generale per la nuova stagione. Cristiano Lucarelli non si nasconde affatto, anzi è piuttosto esplicito nell'ammettere i propri obiettivi, che poi coincidono con quelli della Ternana. E proprio in quest'ottica cresce la curiosità di vedere la squadra confrontarsi con un avversario di categoria superiore. Il tecnico orientato a schierare tutti i presunti titolari, eccezion fatta per gli indisponibili Falletti e Donnarumma, che verranno sostituiti in attacco da Pettinari e Ferrante.

Guarda il servizio di Luca Pisinicca