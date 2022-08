Si torna al lavoro

non ha voluto assolutamente mancare all'appuntamento con il raduno della sua squadra e delle sue ragazze in vista della nuova stagione. L'entusiasmo di Antonio Bartoccini, numero uno della Bartoccini Fortinfissi Perugia, al suo terzo campionato consecutivo in serie A1, è quello di chi tanto si aspetta dalla sua nuova creatura, una squadra quasi totalmente rinnovata, che non nasconde le proprie ambizioni. un primo assaggio del Pala Barton, tra test atletici e colloqui individuali con lo staff tecnico, in vista dei primi allenamenti. Staff tecnico che in questa fase si dividerà tra Perugia e il ritiro della Nazionale, sia Bertini che Giovi (quest'ultimo perugino doc) sono infatti collaboratori del Ct azzurro Mazzanti.



Nel servizio di Luca Pisinicca le interviste al presidente Antonio Bartoccini, alle giocatrici Linda Nwakalor, Martina Armini, Anastasia Guerra e al coach Matteo Bertini.