Pioggia di fondi sulla scuola

L'ultima ondata di risorse è una spinta verso il digitale: le classi in un futuro prossimo si trasformeranno in ambienti innovativi di apprendimento grazie al piano Scuola 4.0. Non è però l'unica svolta: grazie ai finanziamenti si può mettere mano anche all'edilizia scolastica. Nel servizio di Andrea Rossini la voce di David Nadery, preside dell'istituto Cassata Gattapone di Gubbio