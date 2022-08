Le previsioni del tempo della settimana

L’aria fredda in quota che nel fine settimana appena trascorso ha prodotto un ritorno a condizioni di tempo instabile, con sole al mattino, più nubi e piogge invece nel pomeriggio, tende ad allontanarsi verso est. Infatti lunedì, ma soprattutto martedì avremo un tempo anticiclonico, quindi più stabile un po’ su tutta l’Umbria. Stabilità che però durerà poco, infatti tra mercoledì e giovedì una nuova perturbazione atlantica sfiorerà l’Umbria riportando dell’instabilità, soprattutto nelle ore pomeridiane e sulle aree interne ed appenniniche, con episodi possibili anche altrove. Vediamo quindi il dettaglio per oggi: bel tempo al mattino, con nubi in aumento nel pomeriggio, soprattutto sulle aree interne e montuose, dove non sono del tutto da escludere delle isolate precipitazioni. Tempo che poi tornerà a migliorare ovunque in serata. Le temperature aumenteranno leggermente con deboli venti settentrionali. Quella di domani sarà una giornata di bel tempo con solo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull’Appennino. Temperature in ulteriore lieve aumento, con una debole ventilazione variabile.