Ternana, esordio amaro ad Ascoli

La Ternana ricomincia da dove aveva finito e alla prima di serie B sbatte contro l'Ascoli esattamente come aveva fatto nell'ultima dello scorso campionato. Finisce 2-1 e la squadra di Lucarelli torna in Umbria masticando amaro per una partita buttata via nella parte centrale del primo tempo subendo due reti in appena 18 minuti da Botteghin e Collocolo su altrettanti calci d'angolo e vanificando così un buon inizio in cui era andata vicina al vantaggio con Partipilo e Donnarumma. Per raddrizzare il risultato non basta un secondo tempo in crescita e il primo gol in rossoverde dell'ultimo arrivato Andrea Favilli. Buona, ma tardiva, la reazione delle Fere. Ancora una volta sotto osservazione la fase difensiva rossoverde, disastrosa la passata stagione a fronte di un attacco fra i migliori della cadetteria, e con già cinque gol al passivo fra Coppa Italia e prima di campionato. Restano le buone notizie in una serata comunque negativa. Le migliori, senza dubbio, la prestazione di Favilli, subentrato a Donnarumma fermato da un problema muscolare a fine primo tempo, e il rientro di Cesar Falletti a 6 mesi dall'infortunio al ginocchio.

di Massimo Solani