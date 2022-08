Mannoia Controvento

Per due ore la cantante romana ha ballato e intrattenuto un pubblico raccolto, in uno scenario intimo che ha particolarmente apprezzato. Oltre ai classici e ai brani tratti dagli ultimi album, l'artista ha reso omaggio a un gigante della canzone italiana come Lucio Dalla. Applaudito anche il brano Cercami di Renato Zero, che spesso i due artisti hanno cantato insieme. In Valsorda è andato in scena uno degli appuntamenti più attesi del festival Suoni Controvento.