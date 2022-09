Il rione Giotti si aggiudica la rivincita

Per la quindicesima volta nella sua storia, il rione Giotti si aggiudica la vittoria della Giostra della Rivincita della Quintana. Al Campo de li Giochi, il cavaliere Massimo Gubbini stacca di appena sei centesimi Nicholas Leonetti del Pugilli (tempo finale 42 secondi e 93 centesimi e 370 punti). Terzo il rione Badia. Si tratta dell'ottava vittoria personale per Gubbini, e la seconda per il suo cavallo, Anna Aurora.