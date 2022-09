Per la 77^ Sagra Musicale Umbra concerto Kalinifta - I suoni del Mediterraneo, conclusione del Progetto Cratere 2022. Alle 18 in piazza San Benedetto a Norcia, con l'Orchestra da Camera di Perugia e la direzione di Enrico Bindocci.

A Monte del Lago, Magione, l'undicesima edizione del Festival delle Corrispondenze. Alle 19 in piazzetta Sant'Andrea, monologo di e con Massimo Arcangeli dal titolo "Lettere di donne dal Medioevo fra realtà e fantasia".

Sempre al Festival delle Corrispondenze, a Monte del Lago, Piergiorgio Odifreddi presenta il suo libro "In cammino alla ricerca della verità", lettere e colloqui con Benedetto XVI. In piazzetta Sant'Andrea, alle 21.15.

Nell'ambito dell'Umbria green festival arrivano a Rasiglia le "Risorgive letterarie". Lectio magistralis di Paolo di Paolo su Cesare Pavese alle 19.15, poi Silence, concerto narrativo di Sonia Spinello e Roberto Olzer alle 21.30.

Tra le iniziative in programma per la Giostra della quintana, va in scena lo spettacolo "Amor ignis" della compagnia teatrale Aetherium. Danza acrobatica, trampoli e musica, in Piazza della Repubblica a Foligno alle 22.30