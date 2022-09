Appuntamenti in Umbria

Perugia, Galleria Nazionale dell'Umbria. performance dello scultore sonoro Eraldo Bernocchi e Hoschito Yamane, violinista. alle 20.00, aperitivo a seguire lo spettacolo

Città di Castello, al teatro degli Illuminati replica della Tragédie de Carmen. Rivisitazione dell'opera lirica di Bizet, alle 20.30

Terni: festa del Preziosissimo sangue. In piazza duomo il musical "This is me, la gioia nel teatro", alle 21, di Beautiful Act, officina dello spettacolo.

Gubbio per il festival del medievo, Shakespeare Juke box, lezione spettacolo con Cesare Cata', alle 21.30 al centro Santo Spirito, piazzale Frondizi

Bastia, in corso la rievocazione storica del Palio di San Michele. stasera apertura delle taverne rionali e alle 21.30 la Sfilata Rione Moncioveta "Le nuvole dentro"