La storia di Maria Cristina e dei suoi tre cani

La storia di Maria Cristina, di Montecastrilli: non riesce ad avere indietro i suoi cani dopo un incidente in cui hanno morso una vicina di casa. Il tempo stringe perché la signora è affetta da una grave patologia. Nonostante il parere di non pericolosità non riesce ad avere indietro i suoi tre cani.

L'ha incontrata Massimo Angeletti.