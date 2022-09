A Terni la festa Sikh di Nagar kirtan

Comunità Sikh in festa per celebrare il tradizionale Nagar kirtan. A migliaia sono arrivati da tutta Italia, nella sola Terni i sikh sono oltre 1000, in città c’è anche un tempio.

Il nostro paese ospita la più grande comunità sikh dell’Europa continentale.

Una religione monoteista presente soprattutto nello stato indiano del Punjab. I sikh credono nell’unità e nell’uguaglianza di tutta l’umanità, si distinguono per la dedizione al lavoro.

La festa processione Sikh nasce in India come manifestazione per farsi conoscere dalle altre comunità. Ora è diffusa in tutto il mondo.

Il servizio di Antonio Barillari