Morta in casa a Terni, indagini in corso

Il corpo della 58enne di origine nigeriana è stato trovato dalla polizia di Terni, dopo che i vicini di casa avevano fatto una segnalazione a causa dei cattivi odori che provenivano dall'appartamento di via del Serpente. A quanto pare, si trovava in condizioni di indigenza, e veniva seguita da un sacerdote. La scientifica è al lavoro. Sarebbero escluse cause violente, l'ipotesi più probabile è un decesso per cause naturali.