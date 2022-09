Polemiche in Umbria per la mancata rateizzazione, da parte di Busitalia, degli abbonamenti per gli studenti. Fino all'anno scorso era possibile pagare a rate, da quest'anno non più. Busitalia specifica però che si trattava di una sua iniziativa e che non è previsto nessun obbligo.



Il servizio di Antonello Brughini