25 anni dopo il sisma

25 anni fa il terribile terremoto che sconvolse l'Umbria. Assisi, Nocera e soprattutto Foligno le zone più colpite. Ad Assisi una messa in ricordo delle vittime alla presenza del ministro per le Infrastrutture Giovannini. Noi siamo tornati ad Annifo, epicentro della scossa più forte, quella delle 11.40. Qui il ricordo è ancora molto vivo, come hanno racconta al nostro inviato Antonello Brughini i residenti