Il voto volatile

Affluenza sopra la media nazionale, ma in deciso calo rispetto alle ultime elezioni politiche. Alle urne ieri si è recato il 68,8 per cento degli aventi diritto al voto, il 5 per cento in più rispetto alla media italiana, ma il 10 in meno se confrontato con la tornata elettorale del 2018, quando andò a votare oltre il 78 per cento. per gli esperti non si tratta solo di disaffezione verso la politica. Volatilità che in questa tornata ha premiato Fratelli d'Italia, primo partito in Umbria, e che invece ha penalizzato la Lega di Salvini, partito di governo in regione. La coalizione di centrodestra fa comunque il pieno nei collegi uninominali, lasciando ampiamente indietro, in media di 19 punti percentuali, il centrosinistra.Abbiamo intervistato Marco Mazzoni, docente di sociologia della comunicazione all'università di Perugia, e Marco Damiani, docente di sociologia dei fenomeni politici all'ateneo perugino.

di Alessandro Buscemi