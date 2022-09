Cartiere di Trevi, c'è la continuità nella fornitura di energia

I quasi 500 visitatori hanno potuto vedere con i propri occhi come ai rifiuti di carta e cartone portati per l'occasione è stata data nuova vita. E all'uscita da CartaCircuito 2022, appuntametno giunto alla V edizione, hanno ricevuto un omaggio realizzato proprio con la carta riciclata.

Scopo dell'evento che si è rinnovato dopo due anni di assenza in fondo è proprio la sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata e del riciclo. Quest'anno però anche sulle criticità attraversate dalle industrie energivore. Dall'amministratore delegato di Cartiere di Trevi, Franco Graziosi, l'atteso annuncio che l’azienda è stata in grado di assicurare continuità delle forniture energetiche con la sigla di un contratto con una primaria multinazionale del settore, in grado di soddisfare il fabbisogno annuale.

Attenzione particolare poi verso i più piccoli che hanno potuto prendere parte a laboratori sul riciclo della carta. Inaugurati anche nuovi impianti.

Iniziative di sensibilizzazione, è stato sottolineato, che vogliono dare un contributo per fare dell'Umbria una regione sempre virtuosa nella raccolta differenziata