Inaugurata la stazione di Sant'Anna

Dopo cinque anni di chiusura e tre di lavori, riapre finalmente la tratta urbana della ex Ferrovia Centrale Umbra tra Ponte San Giovanni e Perugia Sant'Anna. Alle 11.30 di stamattina il viaggio inaugurale, con a bordo tutte le autorità. Arrivo puntuale a Sant'Anna dopo un quarto d'ora. L'attività vera e propria ripartirà in realtà da domani, permettendo di collegare, con 24 treni al giorno gestiti da Busitalia, il centro storico del capoluogo con l'Alta Valle del Tevere, come accadeva già in passato. Certo, molto rimane ancora da fare, ma la Regione mostra ottimismo forte del contratto siglato con Rfi. Sarà, assicura Melasecche, una tratta totalmente percorsa da treni elettrici (quelli che vedete sono ancora convogli a diesel) e dotati di tecnologia Ertms, che permetterà di raddoppiare la velocità di percorrenza, portandola a circa 100 chilometri orari. L'approvazione del progetto definitivo, che conterrà risorse anche per l'ammodernamento delle stazioni, è prevista entro il 30 novembre di quest'anno.

di Alessandro Catanzaro