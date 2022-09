In umbria i malati di Sla sono 91. Molti, in assenza in Umbria di centri multidisciplinari con personale specializzato nella cura di questa patologia, sono costretti a lunghe e costose trasferte soprattutto a Roma, ad Ancona o a Torino. E' il caso di Imen e Boubaker che hanno deciso di raccontarci la loro storia.

Francesca Romana Elisei