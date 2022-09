Dopo la pioggia, il vento. 200 richieste di intervento ai vigili del fuoco

Il maltempo è tornato a colpire diverse località della regione. Violenti temporali, ma soprattutto forti raffiche di vento hanno divelto alberi e fatto cadere rami. Nel corso della giornata sono state 200 le richieste di intervento arrivate alla sala operativa dei vigili del fuoco impegnati anche a Gubbio, in zona Campo Reggiano e San Bartolomeo, per la disostruzione di alcuni corsi d'acqua. A Molinaccio di Nocera Umbra c'è stata invece una frana. I vigili del fuoco di Gaifana hanno interdetto la zona per il rischio di ulteriori dissesti.