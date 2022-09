Sampietrini ai passanti

Ci sono stati momenti di paura a Terni nella zona di via Cesare Battisti. Un uomo avrebbe cominciato improvvisamente a dare in escandescenze e a tirare sampietrini. Prima contro le vetrate di un esercizio commerciale, poi contro le automobili in transito e contro i passanti, anche contro una coppia di anziani. Avrebbe anche tentato di aggredire un ciclista. C'è stato un fuggi fuggi e una situazione di confusione generale, poi per fortuna sono intervenute alcune persone che si trovavano nella zona che sono riuscite a immobilizzarlo e a chiamare i carabinieri. Secondo alcune testimonianze si tratterebbe dello stesso giovane che aveva danneggiato la farmacia, sempre in via Battisti, pochi giorni prima.