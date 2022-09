Aperti nidi e scuole dell'infanzia

Basta con le mascherine per le insegnanti e basta con l'addetto alla misurazione della temperatura all'ingresso. Nessun cambio di scarpe per i bambini, prassi rigidamente rispettata fino allo scorso giugno. I piccoli tavoli sono di nuovo uno accanto all'altro così come le sedie...torna il compagno di banco e i bimbi potranno giocare con serenità sperimentando la bellezza dello scambio. Nei nidi e nelle scuole dell'infanzia del Comune di Perugia si possono di nuovo udire le risate dei piccoli rientrati ieri dopo la pausa estiva. E questa volta il rientro equivale ad un ritorno a quella normalità a cui eravamo abituati prima del Covid e dei suoi protocolli di restrizioni. Siamo andati al polo educativo di Case Bruciate a Perugia, 2 nidi e una scuola dell'infanzia.

di Simona Giampaoli